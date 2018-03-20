مصرف لبنان المركزى: الاحتياطى النقدى تجاوز 43 مليار دولار







(رويترز)

قال محافظ مصرف لبنان المركزى رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، إن البنك سيستمر فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى من أجل تعزيز الثقة فى الليرة.

وأضاف خلال مؤتمر فى بيروت أن احتياطى النقد الأجنبى تجاوز 43 مليار دولار.