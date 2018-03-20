مصرف لبنان المركزى: الاحتياطى النقدى تجاوز 43 مليار دولار

مصرف لبنان المركزى: الاحتياطى النقدى تجاوز 43 مليار دولارالثلاثاء، 20 مارس 2018 11:40 ص
مصرف لبنان المركزى
(رويترز)
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قال محافظ مصرف لبنان المركزى رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، إن البنك سيستمر فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى من أجل تعزيز الثقة فى الليرة.
وأضاف خلال مؤتمر فى بيروت أن احتياطى النقد الأجنبى تجاوز 43 مليار دولار.
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