مصرع عامل دهسه قطار أثناء عبور المزلقان ببنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

لقى شخص مصرعه، دهسا أسفل عجلات قطار الصعيد، أثناء محاولته عبور مزلقان المديرية بمدينة بنى سويف بدراجته البخارية، تزامنًا مع مرور القطار، حيث تم نقله جثة هامدة لمستشفى بنى سويف العام.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من الدكتور هاني همام مدير مستشفى بني سويف العام، يفيد بوصول أحمد رمضان أمين 34 عاما للمستشفى، جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى حاول عبور مزلقان المديرية مستقلًا الدراجة البخارية رقم "44193"، واصطدم به القطار رقم 88 القادم من الإسكندرية إلى أسوان، ما أدى لوفاته فى الحال، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.