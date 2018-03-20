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مصرع طفلة غرقا بترعة بميت البيضا بالمنوفية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:09 م
مصرع طفلة غرقا بترعة بميت البيضا بالمنوفية غرق - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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لقيت طفلة مصرعها بترعة ميت البيضا التابعة لمركز الباجور فى محافظة المنوفية، أثناء غسيلها للأوانى.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى يفيد بغرق الطفلة "منه.ع.ح." 11 سنه، ومقيمة بقرية ميت البيضا بمركز الباجور، أثناء غسيلها للأوانى بالترعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات .

 


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