مصرع شخصين و إصابة 6 آخرين بسبب تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى







كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخصان مصرعهما و أصيب 6 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص و أخرى فان أعلى طريق إسكندرية الصحراوى ، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للمتجه من اﻹسكندرية الى القاهرة و انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المتوفين و المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .