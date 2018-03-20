مصرع شخصين و إصابة 6 آخرين بسبب تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى

مصرع شخصين و إصابة 6 آخرين بسبب تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوىالثلاثاء، 20 مارس 2018 12:53 ص
جثة ـ صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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لقى شخصان مصرعهما و أصيب 6 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص و أخرى فان أعلى طريق إسكندرية الصحراوى ، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للمتجه من اﻹسكندرية الى القاهرة و انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المتوفين و المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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