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مصرع شخصين و إصابة 6 آخرين بسبب تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:53 ص
مصرع شخصين و إصابة 6 آخرين بسبب تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى جثة ـ صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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لقى شخصان مصرعهما و أصيب 6 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص و أخرى فان أعلى طريق إسكندرية الصحراوى  ، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للمتجه من اﻹسكندرية الى القاهرة و انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المتوفين و المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
 
 
 

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