مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى 3 مشاجرات بالبحيرة







البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرون بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، بمشاجرات لخلافات بسبب الجيرة والمزاح بمراكز الدلنجات والمحمودية وكفرالدوار، وتم ضبط أطراف المشاجرات، وتحررت المحاضر اللازمة.

تلقي اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد اسلام قطب رئيس المباحث بمركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام بوصول كل من، "عبد الرحمن .ع" 45 سنة فلاح مصاب بـ3 جروح طعنية نافذة بالقلب والصدر والبطن، و"حازم .ن.م" 22 سنة عامل، نجل شقيق الأول، مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر والمقيمان قرية المسين بدائرة المركز جثتان هامدتان.

وبسؤال شقيق الأول ووالد الثانى "نوفل .ع.م" 50 سنة عامل بالأوقاف ومقيم بذات الناحية، اتهم كل من، "كارم .م.م"، وشقيقه "مجدى .م.م" أولاد عمومتهم ومقيمان بذات الناحية بالتعدى على المتوفيين بسلاح أبيض كان بحوزتهما وإحداث إصابتهما التى أودت بحياتهما، وذلك بسبب خلافات الجيرة بأرضهم الزراعية بذات الناحية، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض علي النيابة العامة.

كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من المستشفى العام، بوصول كل من، طرف أول: "محمد.ع. ع" 17 سنة عامل، مصاب بجرح طعنى شبه نافذ أعلى الصدر من الناحية اليمنى ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله لمستشفى دمنهور التعليمى، و"مسعد.س. ع" 17 سنة عامل مصاب بجرح طعنى بالكتف الأيمن من الخلف وآخر قطعى بالوجه والمقيمان بمدينة المحمودية.

وطرف ثاني "فارس. ا. ا" 17 سنة طالب، مصاب بجرح قطعى بالعضد الأيسر وآخر بالوجه وكدمات، ومقيم قرية كفر الرحمانية بدائرة المركز وبسؤال الطرفين، قرروا بتعديهم على بعضهم بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بأسلحة بيضاء بسبب حدوث مشادة إثر المزاح بينهم تطورت إلى مشاجرة في أثناء تواجدهم بشارع ترعة الرشيدية دائرة المركز، مؤكدين تخلصهم من الأسلحة البيضاء المستخدمه بإلقائها بأحد المجارى المائية، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار من المستشفى العام بوصول "رمضان.ع.ع" 25 سنة عاطل، ومقيم السناهرة، مصاب بجرح طعنى شبه نافذ في الجانب الأيسر من البطن وآخر قطعى بالحاجب الأيسر.

بسؤاله اتهم كل من "أحمد.م.د" 25 سنة، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، والده "محمد.د" 48 سنة عامل، وشقيقه فارس 14 سنة، والمقيمان بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وقيام الأول بإحداث إصابته بسلاح أبيض كان بحوزته لخلافات بسبب الجيرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف المتهم الأول بتعدى المصاب عليه بالضرب وإحداث إصابته، وتخلصه من الآداة المستخدمة بإلقائها في أحد المجارى المائية وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.