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مصرع شخصين فى حادث تصادم بطريق "فارسكور ـ الروضة" بدمياط

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:18 ص
مصرع شخصين فى حادث تصادم بطريق "فارسكور ـ الروضة" بدمياط تصادم سيارات - أرشيفية





دمياط - معتز الشربينى
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لقى شخصان مصرعهما، فى حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل، على طريق "فارسكور ـ الروضة" محافظة دمياط.

وكانت مشرحة مستشفى فارسكور المركزى بدمياط، استقبلت جثامين صلاح الزغبى ومحمد أحمد مقيمان بفارسكور، وذلك إثر تعرضهما لحادث طريق بعد أن قام الأهالى بإخطار مرفق الإسعاف، حيث تحرر محضر بالواقعة .

 

 


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