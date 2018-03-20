مصرع شخصين فى حادث تصادم بطريق "فارسكور ـ الروضة" بدمياط

مصرع شخصين فى حادث تصادم بطريق "فارسكور ـ الروضة" بدمياطالثلاثاء، 20 مارس 2018 11:18 ص
تصادم سيارات - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى
إضافة تعليق
لقى شخصان مصرعهما، فى حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل، على طريق "فارسكور ـ الروضة" محافظة دمياط.
وكانت مشرحة مستشفى فارسكور المركزى بدمياط، استقبلت جثامين صلاح الزغبى ومحمد أحمد مقيمان بفارسكور، وذلك إثر تعرضهما لحادث طريق بعد أن قام الأهالى بإخطار مرفق الإسعاف، حيث تحرر محضر بالواقعة .
إضافة تعليق
مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم
"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة