مصرع شخصين جراء انفجار متجر فى مولدوفا







كيشيناو (أ ش أ)

أعلنت الشرطة فى مولدوفا اليوم الثلاثاء، مصرع شخصين جراء انفجار متجر فى العاصمة كيشيناو.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية عن المتحدثة باسم الشرطة أوكسانا تودوريتا إن الانفجار وقع صباح اليوم بقنبلة يدوية فى متجر بقالة بوسط العاصمة.

وأضافت الشبكة أن قوات الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول موقع الانفجار، فيما لم ترد معلومات فورية بشأن هويات الضحايا.