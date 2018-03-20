مصرع شخصين جراء انفجار متجر فى مولدوفا

مصرع شخصين جراء انفجار متجر فى مولدوفاالثلاثاء، 20 مارس 2018 01:36 م
رئيس مولدوفا إيجور دودون
كيشيناو (أ ش أ)
إضافة تعليق
أعلنت الشرطة فى مولدوفا اليوم الثلاثاء، مصرع شخصين جراء انفجار متجر فى العاصمة كيشيناو.
ونقلت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية عن المتحدثة باسم الشرطة أوكسانا تودوريتا إن الانفجار وقع صباح اليوم بقنبلة يدوية فى متجر بقالة بوسط العاصمة.
وأضافت الشبكة أن قوات الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول موقع الانفجار، فيما لم ترد معلومات فورية بشأن هويات الضحايا.
إضافة تعليق
صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون
انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة