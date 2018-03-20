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الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:57 م
خالد صلاح
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مصرع شخصين جراء انفجار متجر فى مولدوفا

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:36 م
مصرع شخصين جراء انفجار متجر فى مولدوفا رئيس مولدوفا إيجور دودون





كيشيناو (أ ش أ)
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أعلنت الشرطة فى مولدوفا اليوم الثلاثاء، مصرع شخصين جراء انفجار متجر فى العاصمة كيشيناو.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية عن المتحدثة باسم الشرطة أوكسانا تودوريتا إن الانفجار وقع صباح اليوم بقنبلة يدوية فى متجر بقالة بوسط العاصمة.

وأضافت الشبكة أن قوات الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول موقع الانفجار، فيما لم ترد معلومات فورية بشأن هويات الضحايا.

 


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