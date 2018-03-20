مصرع زوجين صعقا بالكهرباء فى المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

لقى زوج وزوجته مصرعهما صعقا بالكهرباء بدائرة مركز اشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بإستقبال مستشفى العام كل من " أ ح ا " مدرس، وزوجته " ز ح م " ربة منزل ومقيمان دائرة المركز جثتان هامدتان ادعاء صعق كهربائى.

بالإنتقال والفحص وسؤال كل من والدة الأول " أ إ خ " ربة منزل، ونجل عم الأول " ع ا ع " فنى كهربائى ومقيمان بذات الناحية قررا بملامسة الثانية لسلك كهربائى غير معزول بجوار صنبور مياه بالطابق الأول للمنزل وحال محاولة الأول إنقاذها صعقهما التيار وتوفيا على أثر ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .







