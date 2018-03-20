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مصدر عراقى: مقتل شخصين واختطاف 3 آخرين على يد داعش فى سيطرة وهمية بكركوك

الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:47 ص
مصدر عراقى: مقتل شخصين واختطاف 3 آخرين على يد داعش فى سيطرة وهمية بكركوك قوات الجيش العراقى





أ ش أ
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أفاد مصدر أمنى عراقى بأن تنظيم "داعش" الإرهابى قتل واختطف خمسة أشخاص بسيطرة وهمية فى قرية تابعة لمحافظة كركوك.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية ، مساء اليوم الإثنين ، عن المصدر قوله إن تنظيم داعش نصب سيطرة وهمية فى قرية تابعة لقضاء الحويجة بمحافظة كركوك ، وقتل شخصين واختطف ثلاثة آخرين واقتادهم الى جهة مجهولة.


وأضاف المصدر أنه تم نقل الجثتين الى الطب العدلى فى مستشفى كركوك العام ، مشيرا الى أنه تم فتح تحقيق حول الحادث.


وكان مصدر أمنى فى محافظة صلاح الدين أعلن فى وقت سابق أن أكثر من عشرة مدنيين قتلوا فى كمين مسلح لتنظيم "داعش" على طريق بغداد كركوك شرقى المحافظة.


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