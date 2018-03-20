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الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:44 م
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:17 م
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية





رام الله(أ ش أ)
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اقتحم عشرات المستوطنين والطلاب اليهود اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وفتحت شرطة الاحتلال منذ الصباح باب المغاربة، ونشرت عناصرها الخاصة وقوات التدخل السريع فى باحات الأقصى وعند أبوابه بكثافة؛ لتوفير الحماية الكاملة للمتطرفين اليهود خلال الاقتحامات.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس إن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة عقب اقتحام 49 مستوطنا و52 طالبا من الجامعات والمعاهد اليهودية و9 من ضباط شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى.

وأشار إلى أن الاقتحامات تمت على عدة مجموعات، وتخللها جولات استفزازية فى باحات الأقصى، وشروحات عن "الهيكل" المزعوم، بالإضافة لمحاولات لأداء طقوس وشعائر تلمودية.

وذكر أن شرطة الاحتلال فرضت قيودا على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند الأبواب.

 


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المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

مستوطنون

مستوطنون يقتحمون الاقصى

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