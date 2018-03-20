مستشفى الباجور بالمنوفية تستقبل 35 تلميذا مصابين باشتباه تسمم

مستشفى الباجور بالمنوفية تستقبل 35 تلميذا مصابين باشتباه تسممالثلاثاء، 20 مارس 2018 01:02 م
تسمم تلاميذ - ارشيفية
المنوفية – محمود شاكر
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استقبلت مستشفى الباجور العام، بمحافظة المنوفية، قبل قليل 35 تلميذا مصابين باشباة تسمم، وجارى إسعافهم بالمستشفى .
وأكد عدد من التلاميذ، بمدرسة بير شمس الإبتدائية التابعة لإدارة الباجور التعليمية، أنهم تناولوا وجبة مدرسية، شعروا بعد تناولها بإعياء وقئ، وأصابتهم حالة من التعب الشديد.
على الفور، دفعت إسعاف المنوفية برئاسة الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق إسعاف المحافظة، بسيارات الإسعاف تحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة، لنقل التلاميذ لمستشفى الباجور العام لتلقى الإسعافات اللازمة، فيما توجه بسيونى عيد رئيس مركز ومدينة الباجور إلى المستشفى للاطمئنان على حالة التلاميذ، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.
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