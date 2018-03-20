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مساعد شرطة يذبح موظفا لخلافات على رى أرض زراعية بالمنوفية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:18 ص
مساعد شرطة يذبح موظفا لخلافات على رى أرض زراعية بالمنوفية سكين - أرشيفية





المنوفية – محمود شاكر
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أقدم مساعد شرطة على قتل موظف بالجمعية الاستهلاكية بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لخلافات على رى الأرض الزراعية بدائرة المركز. 

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، باستقبال مستشفى بركة السبع المركزى " أشرف ا ط " 53 سنة، موظف بالجمعية الاستهلاكية مصابا بجرح عميق قطعى بالأوعية الدموية بالرقبة من الناحية اليسرى، وحالته العامة سيئة، ولا يمكن استجوابه.

 وتبين حودث مشاجرة بين المصاب، و"صابر ا ع " 47 سنة"، مساعد شرطة بقطاع أمن القاهرة قسم أول مدينة نصر، لخلافات على رى الأرض الزراعية.

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة " شرشرة لتقطيع الحشائش " واتهم المجنى عليه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح سطحى بالجبهة اليمنى من الوجه، لذات الخلافات.

كانت وردت إشارة من المستشفى تفيد بوفاة المصاب متأثرا باصابته، تم تحرير المحضر رقم 4427 جنح مركز بركة السبع لسنه 2018 وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

 

 

 

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