مسابقة ستينين للتصوير الصحفى تشهد مشاركة أكثر من 6 آلاف صورة من 77 بلدا







كتبت: إنجى مجدى

أعلنت وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيجودنيا"، أن العدد الإجمالى للصور المشاركة فى مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفى هذا العام بلغ حوالى 6 آلاف صورة من 77 بلدا، مشيرة إلى أن هذا العدد يتجاوز العدد المشارك العام الماضى، كما أنه فى الوقت نفسه هناك زيادة بمقدار مرتين فى عدد الطلبات من خارج البلاد.

وأضافت الوكالة الروسية، أنه فى ظل هذه المشاركات فأنه يمكن القول بإن المسابقة، التى تأسست فى روسيا إحياءً لذكرى مراسل وكالة الأنباء الدولية روسيا سيجودنيا أندريه ستينين، تكتسب روحا جديدة.

وقالت أكسانا أولينيك المشرفة على المسابقة ورئيسة قسم المشاريع البصرية فى وكالة الأنباء الدولية روسيا سيجودنيا: "تشهد المسابقة الدولية للتصوير الصحفى عددا متزايدا من المشاركين كل عام، مكتسبة بذلك المزيد والمزيد من الشعبية بين المصورين الشباب فى العالم. ونحن نرى فى هذا النمو أهمية مهنية للمسابقة فى مجتمع التصوير الدولى".

وأضافت أنه "فى هذا العام، وللمرة الأولى فى تاريخ المسابقة، تقدم ممثلون عن 8 دول جديدة بطلباتهم المشاركة فى المسابقة، من بينها كمبوديا وتوجو والإكوادور وناميبيا ورواندا وكوستاريكا وماينمار والسعودية. ويمكننا القول الآن إن الأعمال المصورة لمسابقة-2018 تركز على المشاكل الرئيسية للعالم المعاصر الذى تم إيجاد لها صور فوتوغرافية".

تتضمن المرحلة التالية من المسابقة عمل لجنة التحكيم الدولية، وسيكون أمام عمالقة الخبراء فى هذا المجال مهمة استعراض أعمال الصحفيين الشباب من جميع أنحاء العالم. يشار إلى أن المصورين من روسيا والصين والهند وإيطاليا والولايات المتحدة وتركيا يتصدرون قائمة المتقدمين ضمن إجمالى عدد الطلبات.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمسابقة فى 22 مايو المقبل على الموقع stenincontest.com مع الإشارة إلى إن مراسم منح الجوائز ستكون فى خريف العام الجارى، وفى الوقت ذاته سيبدأ عمل معرض الحائزين على الجوائز فى موسكو.

تهدف مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفى، المنظمة من قبل وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيجودنيا" تحت رعاية اللجنة الوطنية الروسية لليونيسكو، لدعم المصورين الشباب ولفت اهتمام الجمهور لقضايا التصوير الصحفى الحديث. هذه هى منصة للمصورين الشباب – الموهوبين والمنفتحين لكل ما هو جديد، على أن تعير أعمالهم اهتمامنا للناس والأحداث المحيطة بنا.