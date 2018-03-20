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مسئول حوثى يقتل ضباط رفض فرض إتاوات على سائقى السيارات باليمن

الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:32 ص
مسئول حوثى يقتل ضباط رفض فرض إتاوات على سائقى السيارات باليمن الحوثيين ـ صورة أرشيفية





صنعاء (أ ش أ)
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أفادت مصادر يمنية بأن مسوولا حوثيا أقدم على قتل ضابط فى قوات الأمن الخاصة الموالية للحوثيين عند نقطة تفتيش بعد رفض الأخير فرض إتاوات على السيارات، التى تمر من النقطة بالقرب من مطار صنعاء.

وأكدت المصادر - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الفضائية اليوم الثلاثاء، أن المسئول الحوثى أطلق الرصاص على الضابط، الذى يدعى فواز الريمى، بعد أن سمح للسيارات بالمرور بعد تفتيشها دون أخذ أموال من أصحابها كما طلب المسئول الحوثى.

جدير بالذكر أن المليشيات الحوثية تفرض إتاوات غير مشروعة على السكان فى مناطق سيطرتهم، وتذهب تلك الأموال لصالح قيادات حوثية.

من ناحية أخرى أحبط الجيش اليمنى، هجومين منفصلين لميليشيا الحوثى على منطقتى عنس وقهبان بجبهة الاشروح غرب محافظة تعز الواقعة جنوب غربى البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الثلاثاء، أن الجيش اليمنى صد هجوما آخر للمليشيا على جبل جردان ومواقع أخرى بمقبنة، وأسفرت المواجهات عن سقوط أكثر من 10 من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.

كما دمرت مدفعية الجيش - حسب الوكالة - طاقمين عسكريين للحوثيين فى منطقة الطوير بجبهة مقبنة غرب تعز.

 

 

 


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