مسئول بشركة أدوية عالمية: 600 مليون مريض بالسكر بحلول 2040







كتب - هانى الحوتى

قال ماس بولاريسن الرئيس الإقليمى لشركة نوڤو نورديسك بأفريقيا والخليج، أنه يتوقع أن يصل عدد مرضى السكر إلى 600 مليون مريض حول العالم بحلول عام 2040، وهو ما أثر بشكل كبير على زيادة نمو مبيعات الشركة، إذ تختص بتصنيع الأنسولين وتعمل فى 170 دولة، ويعمل بها 40 ألف موظف، مضيفا أن الشركة تهتم بجودة منتجاتها ولذا تعاقدت مع ابن سينا لتوزيع أدويتها.

ووفقا لأحدث التقديرات العالمية، تحتل مصر الكرتبة العاشرة عالميا من حيث عدد المصابين بمرضى السكر، حيث يبلغ عدد المرضى 7.8 مليون مريض، وتشمل مخاطر الإصابة بمرض السكر ارتفاع معدلات السمنة، أكثر من 70% من تعداد السكان تتجاوز أوزانهم المعدل المثالى، وتحتل شركة نوفو نورديسك نسبة 60% من الحصة السوقية للأنسولين فى مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر توقيع شركة ابن سينا فارما عقدين جديدين مع شركة نوڤو نورديسك لتوزيع أكثر من 20 مستحضراً دوائياً لعالج مرضى السكر والهيموفيليا واضطرابات النمو.

وأوضحت الشركة، أن شركة نوڤو نورديسك كانت تعتمد سابقاً على شركة واحدة من القطاع العام وأخرى من القطاع الخاص لتوزيع منتجاتها فى مصر، وهى الآن تنضم إلى قائمة موردين تضم أكثر من 325 شركة من أبرز أسماء صناعة الأدوية ومستحضرات العناية الشخصية على الساحة المحلية والدولية، والتى تقوم ابن سينا فارما بتوزيع منتجاتها من خلال شبكة توزيع تغطى أكثر من 39 ألف عميل من الصيدليات وصغار الموزعين والمستشفايات العامة والخاصة فى مختلف محافظات مصر.

وفى هذا السياق، أعرب محسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما، عن سروره بإبرام التعاقدات الجديدة مع شركة نوڤو نورديسك، موضحاً أن التعاقدات الجديدة تأتى فى إطار استراتيجية تعظيم الاستفادة من شبكة توزيع ابن سينا.

وأوضح محجوب، أن الشركة سوف تستفيد من إضافة منتجات نوفو إلى محفظة منتجاتها فى تنمية الأرباح والحفاظ على معدلات النمو المستهدفة على المدى الطويل.

وبحسب البيان، قامت ابن سينا فارما تمهيداً للتعاقدات الجديدة بضخ استثمارات جديدة بقيمة مليونى جنيه لإضافة مساحات تخزين جديدة ضمن شبكة المستودعات التى تمتلكها الشركة، كما قامت بتخصيص 28 شاحنة مبردة لنقل وتوزيع منتجات نوڤو نورديسك.

وأكد محجوب، أن استثمارات الشركة الأخيرة لاستيعاب العقود الجديدة تأتى فى إطار خطة التوسعات الراسمالية التى ستشهد ضخ 700 مليون جنيه لإنشاء فروع جديدة وتنمية شبكة التوزيع على مدار 5 سنوات مقبلة.