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مسئول الاتحاد الأوروبى بأكاديمية الشرطة: نثمن جهود مصر لاستقبال اللاجئين

الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:58 ص
مسئول الاتحاد الأوروبى بأكاديمية الشرطة: نثمن جهود مصر لاستقبال اللاجئين مسئول الاتحاد الاوروبي بمؤتمر باكاديمية الشرطة





كتب محمود عبد الراضى
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قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، يجب العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهيئة الأجواء للمسافرين بما يشكل احترام لكرامة المسافر.

وأضاف مسئول الاتحاد الأوروبى خلال كلمة له بمؤتمر صحفى بأكاديمية الشرطة المصرية، نثمن الجهود المصرية لاستقبال اللاجئين ومقاومة الهجرة الغير الشرعية، مشيرا إلى انطلاق التدريب على مكافحة الهجرة غير الشرعية داخل أكاديمية الشرطة المصرية بالتعاون مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي يعكس الاهتمام المشترك .

واستطرد مسئول الاتحاد الأوربى، سنسير قدماً فى التعاون مع مصر ونكافح الهجرة غير الشرعية مع مصر ، ونعمل سويا على حماية المهاجرين من المخاطر، كما نحاول وقف تدفق المهاجرين الغير شرعيين ، واحترام حقوق الإنسان ، وقمنا بمجموعة إجراءات أبرزها تبادل المعلومات ودعم المهاجرين حتى لا يقعوا فريسة للمهربين، وهناك 136 مهرب تم تقديمهم لجهات إنفاذ القانون الذين يستخدمون أكثر من 300 مركب لتهريب المهاجرين.

وعرضت أكاديمية الشرطة خلال المؤتمر الصحفى، فيلما عن جهود مصر ودوّل الاتحاد الأوروبى فى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ووقعت وزارة الداخلية، بروتوكول تدريبي مشترك مع وزارة الداخلية الإيطالية، فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمقر وزارة الداخلية الإيطالية، حيث يتم تمويل البرتوكول بتمويل مشترك "إيطالى ، وأوروبى".

ووفقاً للبروتوكول يتم تدريب 360 من كبار كوادر الشرطة الأفريقية من 22 جنسية على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

 


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