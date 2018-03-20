مسئولو لجنة فرز عضويات الزمالك يحررون محضرا ضد مرتضى منصور بمنعهم من دخول النادى







كتب بهجت أبو ضيف

حرر مسؤلو اللجنة المشكلة من جانب وزارة الشباب والرياضة لفرز العضويات المستثناة بنادى الزمالك ماليا، محضرا بقسم شرطة العجوزة حمل رقم 2241 اتهموا فيه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بمنعهم من دخول النادى لممارسة عملهم.

وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن مسؤلى اللجنة طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم إحالة المحضر إلي نيابة العجوزة للتحقيق.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، كانت قد شكلت لجنة لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك ماليا، حتى انتهاء نيابة الأموال العامة من التحقيقات التى تجريها فى القضية رقم 420 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، حصر تحقيق أموال عامة عليا.