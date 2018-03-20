مسئولو لجنة فرز عضويات الزمالك يحررون محضرا ضد مرتضى منصور بمنعهم من دخول النادى

مسئولو لجنة فرز عضويات الزمالك يحررون محضرا ضد مرتضى منصور بمنعهم من دخول النادىالثلاثاء، 20 مارس 2018 04:48 م
نادى الزمالك - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
حرر مسؤلو اللجنة المشكلة من جانب وزارة الشباب والرياضة لفرز العضويات المستثناة بنادى الزمالك ماليا، محضرا بقسم شرطة العجوزة حمل رقم 2241 اتهموا فيه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بمنعهم من دخول النادى لممارسة عملهم.
وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن مسؤلى اللجنة طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم إحالة المحضر إلي نيابة العجوزة للتحقيق.
يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، كانت قد شكلت لجنة لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك ماليا، حتى انتهاء نيابة الأموال العامة من التحقيقات التى تجريها فى القضية رقم 420 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، حصر تحقيق أموال عامة عليا.
إضافة تعليق
"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم
"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة