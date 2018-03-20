مسؤول: شركة عالمية لإدارة مبنى ركاب جديد بمطار الكويت







رويترز

قال رئيس الإدارة العامة للطيران المدنى بالكويت، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة اتفقت مع شركة عالمية لإدارة مبنى ركاب مساند جديد جاري تشييده في مطار الكويت الدولى سيسع نحو ستة ملايين مسافر سنويا، لكنه لم يكشف عن هوية الشركة التي ستدير المبنى.