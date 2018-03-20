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الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:43 م
خالد صلاح
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مسؤول: شركة عالمية لإدارة مبنى ركاب جديد بمطار الكويت

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:23 م
مسؤول: شركة عالمية لإدارة مبنى ركاب جديد بمطار الكويت مطار الكويت - أرشيفية





رويترز
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قال رئيس الإدارة العامة للطيران المدنى بالكويت، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة اتفقت مع شركة عالمية لإدارة مبنى ركاب مساند جديد جاري تشييده في مطار الكويت الدولى سيسع نحو ستة ملايين مسافر سنويا، لكنه لم يكشف عن هوية الشركة التي ستدير المبنى.

وأضاف الشيخ سلمان الحمود الصباح في تصريحات للصحفيين خلال ملتقى الكويت للاستثمار أن المبنى الجديد "سيفتتح في نهاية يونيو المقبل ويخصص للخطوط الجوية الكويتية".

وتوقع خلال كلمة له أمام المؤتمر ألا تقل مشاريع الطيران المدنى فى الكويت عن 20 مليار دولار خلال العشرين عاما القادمة.

 

 


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