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الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:37 ص
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مرور الجيزة يرفع 13 سيارة ودراجة بخارية مهملة فى حملات بشوارع المحافظة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:04 ص
مرور الجيزة يرفع 13 سيارة ودراجة بخارية مهملة فى حملات بشوارع المحافظة دراجات بخارية - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن رصد  13 سيارة متروكة و دراجة بخارية ، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية ، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكيها، و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص، ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

 

 

 


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