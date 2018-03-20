video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"مروة سيد" تحصد جائزة الرائد المثالى على مستوى مدارس محافظة أسيوط

الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:21 ص
"مروة سيد" تحصد جائزة الرائد المثالى على مستوى مدارس محافظة أسيوط المدرسة الفائزة





أسيوط - ضحا صالح
إضافة تعليق

فازت مروة محمد سيد مدرسة التربية الموسيقية بمدرسة المهندس عيد الثانوية بنات بمركز أبنوب بجائزة الرائد المثالى على مستوى إدارات أسيوط التعليمة، وتم ترشيحها للجمهورية

 

وقالت سيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنها قامت بعمل مبادرة باسم "الرقى والجمال بين الواقع والمامول".

 

واشترك فيها نائب رئيس مجلس المدينة ورئيس نادى الأدب بمركز أبنوب وبعض الشعراء وبعض قيادات المدرسة والذين قاموا بتشجيعها على المبادرة.

 

 وأضافت سيد، أنها تقدمت بعدها للإدارة وفازت على مستوى الإدارة، وتم ترشيحها على مستوى الإدارات التعليمية، ووفقها الله فى الفوز بالمركز الأول فى جائزة الرائد المثالى، ومن ثم الترشح للجمهورية.

 

وأشارت سيد، أنه يجب على كل معلم أن يضع أمامه هدف سامى، بالإضافة إلى العملية التعليمية، وأن يقدر أنه مثال ونموذج يحتذى به الطلاب كقدوة فيحافظ دائمًا على أن يكون القدوة الحسنة لهم، وألا يتمثل دور المعلم فى التلقين داخل الفصل فقط، وإنما الحفاظ على تنظيم المبادرات والمسابقات التى تكون بمثابة حافز للطلاب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جولة مفاجئة لوكيل تعليم أسيوط لمتابعة سير العمل بالمدارس

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة