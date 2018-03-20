"مروة سيد" تحصد جائزة الرائد المثالى على مستوى مدارس محافظة أسيوط







أسيوط - ضحا صالح

فازت مروة محمد سيد مدرسة التربية الموسيقية بمدرسة المهندس عيد الثانوية بنات بمركز أبنوب بجائزة الرائد المثالى على مستوى إدارات أسيوط التعليمة، وتم ترشيحها للجمهورية

وقالت سيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنها قامت بعمل مبادرة باسم "الرقى والجمال بين الواقع والمامول".

واشترك فيها نائب رئيس مجلس المدينة ورئيس نادى الأدب بمركز أبنوب وبعض الشعراء وبعض قيادات المدرسة والذين قاموا بتشجيعها على المبادرة.

وأضافت سيد، أنها تقدمت بعدها للإدارة وفازت على مستوى الإدارة، وتم ترشيحها على مستوى الإدارات التعليمية، ووفقها الله فى الفوز بالمركز الأول فى جائزة الرائد المثالى، ومن ثم الترشح للجمهورية.

وأشارت سيد، أنه يجب على كل معلم أن يضع أمامه هدف سامى، بالإضافة إلى العملية التعليمية، وأن يقدر أنه مثال ونموذج يحتذى به الطلاب كقدوة فيحافظ دائمًا على أن يكون القدوة الحسنة لهم، وألا يتمثل دور المعلم فى التلقين داخل الفصل فقط، وإنما الحفاظ على تنظيم المبادرات والمسابقات التى تكون بمثابة حافز للطلاب.