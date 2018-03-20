مركز النيل للإعلام ببنها: كل من بلغ 18 عاما له صوت انتخابى

القليوبية-نيفين طه

أصدر مركز النيل للإعلام ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بيانا صحفيا مساء اليوم الثلاثاء، أكد فيه على أن كل فتاة أو شاب بلغ عمره 18 عاما يكون اسمه مدرجا ضمن الجمعية العمومية للناخبين، وله الحق فى اختيار رئيس جمهورية مصر العربية فى الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، ويستطيع أى مواطن أن يتعرف على مقر لجنته من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بإدخال رقم البطاقة، وسيظهر له على الفور كافة بيانات محل تصويته الانتخابى.

وأشاد الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام بالندوة التثقيفية التى نظمتها جامعة بنها صباح اليوم، وتحدث فيها اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية والدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها والمستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أكدت الندوة على أهمية مشاركة الشباب فى الاستحقاقات الدستورية كأحد آليات الممارسة الديمقراطية وكانت جلسة الحوار فرصة ذهبية للإجابة على كافة أسئلة طلاب الجامعة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.