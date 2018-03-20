مركز الأزهر للرصد والفتوى الإلكترونية يطلق حملة توعوية بعنوان "أمي"

أطلق مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، حملة توعوية على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (أمي)، وذلك بمناسبة "عيد الأم" المصرية الذى يوافق الحادى والعشرىن من مارس من كل عام.

وتهدف الحملة، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وسيتم ترجمتها إلى عدة لغات أجنبية، إلى بيان منزلة الأم فى الإسلام، والتحذير من عقوقها، وتصحيح المفاهيم حول برها.

كما تهدف الحملة إلى ترسيخ مبادئ المحبة والبر بين الآباء والأبناء، والتأكيد على أن بر الأم هو السبيل لبناء أسرة قوية متماسكة، حيث أنها تعد اللبنة الأولى لبناء المجتمع القوى.