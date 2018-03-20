مدير مستشفيات المنوفية: خروج 58 تلميذا من المصابين بالتسمم عقب تلقى العلاج







المنوفية_ محمد فتحى ــ محمود شاكر

أكد الدكتور عبد البارى العجيزى مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، علي خروج 58 تلميذا من المصابين بالتسمم بمدرسة بير شمس الابتدائية من مستشفى الباجور عقب تقلى العلاج.

وأضاف العجيزى لـ"اليوم السابع"، أن معظم الحالات كانت مصابة بقىء ومغص كلوى فقط، وليس تسمم.

كان الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية والقائم بأعمال محافظ المنوفية قرر وقف توزيع الوجبات والتغذية المدرسية بكافة المدارس بدائرة المحافظة لحين صدور تقارير معتمدة بصلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية من وزارة الصحة، وكذا الوقوف علي أسباب اشتباه تسمم بعض طلبة مدرسة الشهيد محمود زكريا بقرية بير شمس بمركز ومدينة الباجور .

كان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات المحافظة بوجود حالات اشتباه بالإصابة بتسمم غذائي لطلبة مدرسة الشهيد محمود زكريا بقرية بير شمس بمركز ومدينة الباجور، وعلي الفور انتقلت عربات الإسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفي الباجور العام، وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم.

كما وجه السكرتير العام مديرية التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وملابستها ومحاسبة المقصرين .

ومن جانبه، كلف السكرتير العام رؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء وزارة الصحة والتربية والتعليم والتموين كل بدائرته ومعه مدير الإدارة الصحية والتعليمية والإدارة التموينية بالمرور علي جميع المدارس بدائرة المركز أو المدينة أو الحي، للتأكد من تاريخ الصلاحية الخاص بالتغذية المدرسية، كما تم التنبيه علي كل رئيس قرية وبرفقته مدير الوحدة الصحية ومراقب الأغذية ومديري المدارس بدائرة القرية لتنفيذ ذات المهمة الموكلة لرئيس المدينة، لوقف صرف أى من المقرارات الغذائية للطلاب إلا بعد قيام اللجان المختصة بفحصها والتأكد من سلامتها .

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالبارى العجيزى مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم الحصول على العينات اللازمة من الأغذية التى تناولها التلاميذ بمدرسة بير شمس الابتدائية التابعة للادارة التعليمية بالباجور، إلى المعامل المركزية بالقاهرة لعمل التحاليل اللازمة.

وأكد العجيزى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم التحفظ على المخزن، وإرسال العينات من كافة الأماكن للوصول إلى أفضل نتيجة ولمعرفة السبب .

يذكر أن مدرسة بير شمس الابتدائية التابعة لإدارة الباجور التعليمية، قد شهدت إصابة عدد من التلاميذ بالتسمم إثر تناولهم وجبة مدرسية، وعلى الفور دفعت إسعاف المنوفية برائسة الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق إسعاف المحافظة بسيارات الإسعاف تحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة لنقل التلاميذ لمستشفي الباجور العام لتلقي الاسعافات اللازمة .