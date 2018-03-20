مدير مركز بحوث الشرطة: أمن أفريقيا جزءا من أمن مصر (صور)







كتب محمود عبد الراضى - تصوير أشرف فوزى

قال اللواء طارق عزت مدير مركز بحوث الشرطة ، أن المركز يدرب الكوادر الافريقية منذ عام 1984 فى كافة النواحى الأمنية بهدف تعزيز التعاون الأمنى، حيث تم تنظيم 139 دورة تدريبية للمئات من الكوادر الأفريقية على مكافحة الجرائم المنظمة وفض الشغب والمظاهرات وحقوق الإنسان وإعداد القادة الامنية ومكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، وتدريب 277 شخص فى هذا الصدد.

وأضاف مدير مركز بحوث الشرطة، أن وزارة الداخلية لا تألوا جهداً فى مساندة الدول الافريقية ، باعتبار أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن مصر، مؤكدا أن هناك تعاون كبير بين مصر وإيطاليا فى مواجهة الهجرة الغير نظامية ، هذه الظاهرة التى يعانى منها دول المقصد والعبور والمنبع .

وتابع مدير مركز بحوث الشرطة، أنه تم توقيع برتوكول مشترك بين مصر وإيطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، ويتناول البرنامج التدريبى الذى سيقام بأكاديمية الشرطة المصرية تحليل لأسباب الهجرة الغير شرعية وتعزيز إجراءات السفر غير المشروع وتشديد الرقابة على الحدود .

وكانت وزارة الداخلية، وقعت بروتوكولا تدريبيا مشتركا مع وزارة الداخلية الإيطالية، فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمقر وزارة الداخلية الإيطالية، حيث يتم تمويل البرتوكول بتمويل مشترك "إيطالى و أوروبى".

ووفقاً للبروتوكول، يتم تدريب 360 من كبار كوادر الشرطة الأفريقية من 22 جنسية على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.























































































































































































