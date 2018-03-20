مدير التأمين الصحى بالشرقية يستقبل وفد من مديرية الأمن

مدير التأمين الصحى بالشرقية يستقبل وفد من مديرية الأمنالثلاثاء، 20 مارس 2018 09:13 م
اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق
استقبل الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام التأمين الصحي بالشرقية،وفد من لجنة حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية برئاسة العقيد ياسر فاروق،لتقديم التهنئة للمريضات بمناسبة عيد الأم.
وأضاف هشام فى بيان أن الوفد قام بالمرور على بعض المريضات بمستشفى المبرة بالزقازيق ،وتقديم التهنئة لهن وتوزيع الهدايا بمناسبة عيد الأم وذلك بناءا على تكليف وتعليمات وزير الداخلية.
وكرم الدكتور هشام عبد الحفيظ ،الدكتورة ليلى محمد لطفى مسئول المعامل بالهيئة،بمناسبة عيد الأم ومجهوداتها فى تنمية مهارات مسئولى المعامل بوحدات الفرع،ذلك عقب مرورها على معمل مستشفى المبرة بالزقازيق ومعامل وحدات الفرع.
وقامت الدكتورة ليلى بالقاء محاضرتان خلال البرنامج التدريبى المقام حاليا بقاعة الإجتماعات بالفرع والخاص بتنمية مهارات مسئولى المعامل بوحدات فرع الشرقية حيث كانت المحاضرة الأولى تحت عنوان الوسائل الصحيحة لجمع العينات والمحاضرة الثانية تحت عنوان الطريقة الصحيحة لنقل العينات وتخزينها.
إضافة تعليق
هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره
صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة