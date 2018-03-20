مدير التأمين الصحى بالشرقية يستقبل وفد من مديرية الأمن







الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام التأمين الصحي بالشرقية،وفد من لجنة حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية برئاسة العقيد ياسر فاروق،لتقديم التهنئة للمريضات بمناسبة عيد الأم.

وأضاف هشام فى بيان أن الوفد قام بالمرور على بعض المريضات بمستشفى المبرة بالزقازيق ،وتقديم التهنئة لهن وتوزيع الهدايا بمناسبة عيد الأم وذلك بناءا على تكليف وتعليمات وزير الداخلية.

وكرم الدكتور هشام عبد الحفيظ ،الدكتورة ليلى محمد لطفى مسئول المعامل بالهيئة،بمناسبة عيد الأم ومجهوداتها فى تنمية مهارات مسئولى المعامل بوحدات الفرع،ذلك عقب مرورها على معمل مستشفى المبرة بالزقازيق ومعامل وحدات الفرع.