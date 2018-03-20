مدير أمن دمياط يكرم أمهات الشهداء فى عيد الأمالثلاثاء، 20 مارس 2018 06:14 م
مدير أمن دمياط يكرم أمهات الشهداء فى عيد الأم
دمياط معتز الشربينى
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أقامت مديرية أمن دمياط حفلاً لتكريم أمهات وزوجات شهداء الشرطة بنادى 25 يناير لضباط الشرطة، وذلك احتفالا بمناسبة عيد الأم.
حضر الحفل اللواء مجدى أبوالعز مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، واللواء هشام الحفنازى مساعد مدير أمن دمياط، والعقيد أيمن العميرى مدير النادى وقيادات وضباط مديرية أمن دمياط وقام مدير الأمن بتقديم الهدايا الرمزية لأمهات وزوجات شهداء الشرطة.
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