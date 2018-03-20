video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير أمن دمياط يكرم أمهات الشهداء فى عيد الأم

الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:14 م
مدير أمن دمياط يكرم أمهات الشهداء فى عيد الأم مدير أمن دمياط يكرم أمهات الشهداء فى عيد الأم





دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق

أقامت مديرية أمن دمياط حفلاً لتكريم أمهات وزوجات شهداء الشرطة بنادى 25 يناير لضباط الشرطة، وذلك احتفالا بمناسبة عيد الأم.

حضر الحفل اللواء مجدى أبوالعز مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، واللواء هشام الحفنازى مساعد مدير أمن دمياط، والعقيد أيمن العميرى مدير النادى وقيادات وضباط مديرية أمن دمياط وقام مدير الأمن بتقديم الهدايا الرمزية لأمهات وزوجات شهداء الشرطة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخصين فى حادث تصادم بطريق "فارسكور ـ الروضة" بدمياط

دمياط

أخبار دمياط

أمن دمياط

امهات دمياط

اخبار المحافظات




لا تفوتك
غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة