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محمية كينية: نفوق آخر ذكر فى العالم من وحيد القرن الأبيض الشمالى

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:08 ص
محمية كينية: نفوق آخر ذكر فى العالم من وحيد القرن الأبيض الشمالى وحيد القرن الأبيض -أرشيفية





رويترز
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قالت محمية (أو.آى بيجيتا) الكينية إن آخر ذكر فى العالم من حيوان وحيد القرن الأبيض الشمالى نفق لتتبقى أنثيان فقط من سلالته على قيد الحياة فى العالم.

وأضافت المحمية التى كانت تتولى رعاية وحيد القرن فى بيان "بحزن بالغ تعلن محمية (أو.آى بيجيتا) وحديقة حيوان دفور كرالوفى نفوق (سودان) آخر ذكر فى العالم من وحيد القرن الأبيض الشمالى فى المحمية بكينيا فى 19 مارس 2018 عن 45 عاما".

وقالت المحمية إنها قررت مع مسؤولى الحياة البرية والجهات التى كانت تتولى رعاية سودان فى السابق قتله يوم الاثنين رأفه به بسبب التدهور السريع فى حالته الصحية.

وكان سودان يعالج من مضاعفات كبر السن التى أثرت على عضلاته وعظامه وتسببت فى إصابته بجروح جلدية كثيرة، وقضى سودان أسبوعين فى أواخر فبراير وأوائل مارس آذار راقدا فى حظيرته لصعوبة حركته بسبب جرح عميق فى ساقه الخلفية اليمنى.

وبعد أن فشلت كل المحاولات لتزويجه فى العام الماضى بإحدى الانثيين، ناجين (27 عاما) وفاتو (17 عاما)، نشر المسؤولون عن المحمية حالته على تطبيق تيندر للمواعدة على أمل جمع تبرعات تكفى لسداد علاج الخصوبة المطلوب وتبلغ تكاليفه تسعة ملايين دولار.

 

 


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