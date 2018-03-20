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الثلاثاء، 20 مارس 2018 07:38 م
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محمد إسماعيل رئيسا لشعبة المستلزمات الطبية.. وعبد المطلب محمد وهشام فوزى نائبين

الثلاثاء، 20 مارس 2018 07:39 م
محمد إسماعيل رئيسا لشعبة المستلزمات الطبية.. وعبد المطلب محمد وهشام فوزى نائبين انتخابات شعبة المستلزمات الطبية





كتب حسام الشقويرى
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أسفرت انتخابات شعبة المستلزمات الطبية والتى أجريت اليوم، الثلاثاء، بمقر اتحاد الغرف التجارية عن فوز كل من محمد إسماعيل رئيسا للشعبة وعبد المطلب محمد وهشام فوزى نائبين وهانى حلمى زعزع سكرتير بالتزكية لمدة 4 سنوات قادمة.

 

ومن جهته أكد محمد إسماعيل رئيس الشعبة أنه سيتم فصل شعبة نشاط المستلزمات الطبية عن الأدوية خلال شهر على الأكثر وتكون تبعية الشعبة لجهة مستقلة لافتا إلى أنه تم حل الكثير من المشاكل التى واجهت الشعبة خلال الفترة الماضية ومنها رفع ضريبة التمغة ورسوم نقابة الصيدلة.

 

وأضاف إسماعيل أنه تم ضم أعضاء جدد لمجلس إدارة الشعبة فى تشكيلها الجديد وهم الدكتور سيد بيومى واللواء محمد الشوربجى وعمر محمد إسماعيل والدكتور أمجد خلف.

 


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شعبة المستلزمات الطبية

انتخابات شعبة المستلزمات الطبية

نشاط المستلزمات الطبية




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