محلب ووزيرا قطاع الأعمال والتضامن ومحافظ القاهرة يفتتحون حديقة الميريلاند اليوم

كتب عبد الحليم سالم

تفتتح عصر اليوم الثلاثاء حديقة الميريلاند التى تملكها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. ويفتتحها كل من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، وغادة والى وزيرة التضامن، وعاطف عبد الحميد محافظ القاهرة.

كما يشهد الافتتاح المهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس هانى الديب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة وقيادات الشركة وقيادات حى مصر الجديدة.

وتضمنت المرحلة الأولى من التطوير 25 فدانًا مسطحات خضراء وبرجولات ومشايات ودورات مياه وتراك للمشى وشللات مياه وتكلفت نحو 40 مليون جنيه.