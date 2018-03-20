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الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:17 ص
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محكمة يابانية ترفض دعوة لتجميد أنشطة مفاعلات نووية فى الجنوب الغربى للبلاد

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:29 ص
محكمة يابانية ترفض دعوة لتجميد أنشطة مفاعلات نووية فى الجنوب الغربى للبلاد مفاعل نووى ـ صورة أرشيفية





طوكيو (أ ش أ)
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رفضت محكمة محلية فى جنوب غرب اليابان اليوم الثلاثاء، طلب السكان المحليين بتعليق عملية إعادة تشغيل المفاعلات النووية فى محافظة ساجا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن 70 شخصا سعوا إلى الحصول على أمر قضائى بوقف إعادة تشغيل المفاعل الثالث والرابع فى محطة جينكاى لتوليد الطاقة النووية والتشكيك فى معايير السلامة.. لكن قاضى المحكمة تاكيشى تاتشيكاوا قال "إن تدابير السلامة الخاصة بالمنشأة "معقولة"، وأن المحكمة وجدت أنه لا يوجد خطر محدد من المفاعلات قد يتسبب فى أضرار جسيمة".

 


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