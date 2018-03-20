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محكمة روسية تدين ضابطين بـ"الخيانة العظمى" لتسريب معلومات أمنية للصين

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:42 م
محكمة روسية تدين ضابطين بـ"الخيانة العظمى" لتسريب معلومات أمنية للصين الشرطة الروسية





موسكو (أ ش أ)
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أصدرت محكمة روسية حكمًا بالسجن ضد ضابطين سابقين فى جهاز الأمن الفيدرإلى الروسى بعد إدانتهما بتهمة "الخيانة المعظمى"، لتسريبهما معلومات أمنية إلى الصين.

وبحسب محققين، تلقى ماكسيم كوندراتييف، ضابط سابق فى جهاز الأمن الفيدرإلى الروسى، تعليمات من موظف فى وزارة أمن الدولة الصينية، كما سلم الموظف معلومات عن أنشطة جهاز الأمن الفدرالى الروسى مقابل الحصول على مدفوعات نقدية.

وقال المتحدث باسم المحكمة - حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، "إن المحكمة وجدت أن كوندراتييف مُدان بارتكاب جريمة بموجب المادة 275 من القانون الجنائى الروسى "الخيانة العظمى" وحكمت عليه بالسجن لمدة 14 عامًا فى مستعمرة عقابية بها حراسة مشددة"، مضيفًا أنه تم تجريد الجانى من رتبته العسكرية.

وقضت المحكمة بسجن ضابط آخر فى جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، نامساراى دامباييف، تواطأ مع كوندراتييف، لمدة 8 أعوام فى مستعمرة عقابية بموجب المادة 275.

وتلقى المتهمان أموالًا قيمتها 200 ألف يوان صينى ما يعادل 500ر31 دولار، حسبما ذكرت (تاس).

 

 


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