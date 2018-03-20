محكمة الأسرة تلزم الفنان علاء حسنى بدفع 4 آلاف جنيه لمطلقته نفقة لطفلته

محكمة الأسرة تلزم الفنان علاء حسنى بدفع 4 آلاف جنيه لمطلقته نفقة لطفلتهالثلاثاء، 20 مارس 2018 05:59 م
علاء حسنى
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، بإلزام الفنان علاء حسنى بدفع 4 آلاف جنيه نفقة صغير فى الدعوى المقامة من مطلقته.
وكان محمود فرج محامى رحاب رسمى مطلقة الفنان علاء حسنى، قد أقامت دعوى نفقة صغير ضد مطلقها لرفضه الإنفاق على طفلته، حيث قدم محامى المدعية حافظة مستندات للمحكمة التى قضت بقبول الدعوى، وإلزام الفنان علاء مرسى بدفع نفقة صغير 4 آلاف جنيه شهريا .
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