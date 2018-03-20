محاكمة أم فرنسية قتلت خمسة من أطفالها ووضعتهن فى "الفريزر"الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:23 ص
طفل رضيع - أرشيفية
أ ش أ
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مثلت أم فرنسية أمام المحكمة بتهمة قتل أطفالها الخمسة ووضع جثثهم في مجمد الأطعمة "الفريزر" في منزلها بإحدى القرى حيث تعيش مع زوجها وطفليهما.
وتستمر محاكمة رامونا كانيت /38 عاما/ والتي تواجه السجن مدى الحياة إذا أدينت، في مدينة بوردو حتى يوم الجمعة المقبل، وكانت إحدى بنتيها قد اكتشفت في بادئ الأمر جثة أحد الأطفال وأبلغت والدها وبدوره أبلغ الشرطة.
وكشف تشريح جثة الرضيع، الذي ولد قبل 48 ساعة فقط من اكتشاف الجثة، بأنه كان حيا عند الولادة وكان يمكن أن يعيش وبعد هذا الاكتشاف المروع، تم العثور على أربعة أطفال آخرين ميتين في "الفريزر".
وأشار موقع "ذا لوكال" إلي أن هذه أسوأ قضية وأد مواليد في التاريخ الفرنسي الحديث ترجع إلى عام 2010 عندما اعترفت أم بقتل ثمانية من أطفالها حيث كانت تخنقهم فور الولادة.
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