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محافظ سوهاج: دراسة الأثر البيئى لمشروع مصنع أسمنت المصريين بالمنطقة الصنعية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:04 ص
محافظ سوهاج: دراسة الأثر البيئى لمشروع مصنع أسمنت المصريين بالمنطقة الصنعية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج





سوهاج – عمرو خلف
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أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج،إن مجلس إدارة شركة أسمنت المصريين قد عقد مؤتمراً اليوم بقاعة مركز إعداد القادة بسوهاج، للتشاور العام حول مسودة دراسة تقييم الآثر البيئى لمشروع إنشاء مصنع أسمنت المصريين بالمنطقة الصناعية بغرب جهينة.

وحضر المؤتمر اللواء ياسر عبد الفتاح مدير ميناء سفاجا، وشريف فوزى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أسمنت المصريين، والدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة جامعة سوهاج .

وأوضح المحافظ خلال بيان له، أنه تم وضع حجر الأساس لمجمع صناعات مواد البناء، ومصنع أسمنت المصريين بالمنطقة الصناعية بغرب جهينة، بحضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة أسمنت المصريين، بأجمالى استثمارات حوالى 5 مليار جنية لتوفير عدد 3000 فرصة عمل لأبناء سوهاج.

ويأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لجذب الاستثمارات الكبرى والمصانع عالية الكثافة العمالية، لتوفير فرص عمل لأبناء سوهاج، وتحويل الخريطة الاقتصادية للمحافظة، إلى اقتصاد قائم على الصناعة والسياحة .

 


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