محافظ سوهاج: حملة نظافة ورفع كفاءة الشوارع بمدينة جهينة







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن استمرار أعمال النظافة والتجميل بقرى وشوارع مركز ومدينة جهينة، مشددا على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع وتركيب كشافات الإنارة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين .

ومن جانبه قال حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان، أن الوحدة قامت بحملة نظافة مكبرة للقيام بأعمال النظافة العامة بمدخل جهينة الرئيسى، وطريق عبد الرسول، وشارع الشهداء، وشارع هندسة الرى، وامتداد شارع الجمهورية، ومدخل جهينة الغربى من مستشفى الحميات حتى الصيانة، كما تم رفع القمامة من أمام مدرسة التحرير ومدرسة الزراعة، ومدرسة الصنايع بنات، وتمت إزالة المخلفات من أماكن التجمعات بالمدينة، وجارى التركيز على نظافة الطرق الرئيسية والفرعية لرفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين بمدينة جهينة والقرى التابعة لها .