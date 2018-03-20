video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج: حملة نظافة ورفع كفاءة الشوارع بمدينة جهينة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:24 ص
محافظ سوهاج: حملة نظافة ورفع كفاءة الشوارع بمدينة جهينة حملة نظافة بمركز جهينة بسوهاج





سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن استمرار أعمال النظافة والتجميل بقرى وشوارع مركز ومدينة جهينة، مشددا على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع وتركيب كشافات الإنارة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين .

 

ومن جانبه قال حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان، أن الوحدة قامت بحملة نظافة مكبرة للقيام بأعمال النظافة العامة بمدخل جهينة الرئيسى، وطريق عبد الرسول، وشارع الشهداء، وشارع هندسة الرى، وامتداد شارع الجمهورية، ومدخل جهينة الغربى من مستشفى الحميات حتى الصيانة، كما تم رفع القمامة من أمام مدرسة التحرير ومدرسة الزراعة، ومدرسة الصنايع بنات، وتمت إزالة المخلفات من أماكن التجمعات بالمدينة، وجارى التركيز على نظافة الطرق الرئيسية والفرعية لرفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين بمدينة جهينة والقرى التابعة لها .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج: تخصيص قطعة أرض لإقامة عمارات اسكان اجتماعى بمدينة البلينا

سوهاج

اخبار مصر

جهينة

ازالة تعديات

مركز جهينه

تركيب كشافات الانارة




لا تفوتك
"أين مشعل بن حمد" هاشتاج للقطرين بحثا عن شقيق تميم الأكبر

"أين مشعل بن حمد" هاشتاج للقطرين بحثا عن شقيق تميم الأكبر

فيديو..عمرو أديب يعرض احتفال اليوم السابع بـ10 سنوات:واحد من أكبر مواقع العالم

فيديو..عمرو أديب يعرض احتفال اليوم السابع بـ10 سنوات:واحد من أكبر مواقع العالم

مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم

مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم

"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر

"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر

رامى صبرى يخسر مليون جنيه فى إنبى بسبب الأهلى

رامى صبرى يخسر مليون جنيه فى إنبى بسبب الأهلى

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

طهطا يا سيادة المحافظ

الرجاء من سيادة المحافظ النظر لشوارع طهطا                                              ما يحدث فى شوارع طهطا كارثة الاشغالات تسد جميع شوارع طهطا المحلات مساحتها 4متر وتاخد من الشارع 6متر اشغالات انا عاوز السيد المحافظ يشوف شوارع سوريا  - وزهير - والعراق وامام مستشفى طهطا العام لا يستطيع احد المرور من هذة الشوارع                                                                            وانا لا اطلب حملة اشغالات بل انا عاوز حملة يوميا  علشان يحدث الانضباط فى الشارع

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة