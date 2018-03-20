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محافظ سوهاج: تجهيز 71 لجنة انتخابية بقرى مدينة جرجا

الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:41 ص
محافظ سوهاج: تجهيز 71 لجنة انتخابية بقرى مدينة جرجا الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج





سوهاج – عمر خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن تجهيز 71 لجنة إنتخابية فى قرى ومدينة جرجا،ويبلغ عدد الناخبين بجرجا 293 ألف 687 صوت، موزعين على قسم ومركز جرجا، وذلك فى إطار استعدادات أجهزة المحافظة للانتخابات الرئاسية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية .

وأوضح على يوسف أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، إنه تم عقد اجتماع بقيادات المركز، للوقوف على مدى الاستعدادات العامة لاستقبال الانتخابات الرئاسية والتواجد ورفع حالة الاستعداد التام.

وتضم مدينة جرجا ١٩ لجنة، و52 لجنة فى القرى، بواقع 201 ألف 333 صوت انتخابى بقرى جرجا،و92 ألف و354 بالمدينة، وجارى أعمال المتابعة المستمرة، ورفع مستوى النظافةـ وكفاءة الإنارة بمحيط المدارس واللجان الانتخابية.

وشدد محافظ سوهاج،على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بسرعة العمل على الانتهاء من الاستعدادات ورفع كفاءة المقرات ومحيط اللجان الإنتخابية، والعمل على راحة القائمين على العملية الانتخابية،والمواطنين المترددين على اللجان للإدلاء بصوتهم والتيسير على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، خلال ايام الانتخابات 26، 27، 28 مارس الجارى، مشيراً إلى ضرورة تجهيز أماكن للانتظار فى كل لجنة وتواجد الأجهزة التنفيذية لتسهيل عمل اللجان .

 

 


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