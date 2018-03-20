محافظ سوهاج :إقامة مؤتمر موسع تحت شعار " صوتك ... مستقبلك "

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن إقامة مؤتمر موسع تحت شعار " صوتك ... مستقبلك " ضمن الحملة الوطنية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات القادمة والتي تنظمها الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضية بالمحافظة ، وذلك في العاشرة صباح غد الاربعاء 21 مارس الجاري ، بقاعة التدريب بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج .

أشاد المحافظ بالروح الوطنية والمشاركات المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدني ومديريات الخدمات ومشاركات أعضاء مجلس النواب بالمحافظة في التوعية بأهمية المشاركة الانتخابية ، وتنمية الوعي السياسي لدي الشباب ، وإعداد جيل واعي مشارك بإيجابية في صنع القرار .

ومن جانبه قال كمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضية بالمحافظة ان الحملة الوطنية لأهمية المشاركة في الانتخابات القادمة تأتي بالتعاون مع الوزارة علي مستوي جميع المحافظات ، مشيرا ان المؤتمر الذي سيقام غدا ضمن فعاليات الحملة ، وسيشهده نخبه من اعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية ، كما تم توجيه الدعوة لطلبة المدارس والجامعة والهيئات الشبابية .

من ناحية أخرى محافظ سوهاج واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج عصر اليوم يرافقهم القيادات الأمنية والتنفيذية ، وادارة الحماية المدنية للإنقاذ النهري ، وشرطة المسطحات المائية ، الي موقع تعطل احدي الفنادق النيلية العائمة والتي تقل 37 سائحا ، قادمه من القاهرة الي اسوان في رحلة نيلية حيث تعطل احد المحركات الأمامية للباخرة اثر تسرب المياه إلي احد غرف الفندق العائم نتيجة اصطدام الجزء الامامي بقاع النيل بالقرب من احدي الجزر بمركز المراغة شمال سوهاج .

حيث تم القيام بأعمال الصيانة اللازمة بالتنسيق بين المسطحات المائية ووحدة الانقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية ، وطاقم الفندق العائم ، وتحرك الفندق العائم مستكملا رحلته النيلية الي أسوان ، وقد رافق المحافظ ومدير الامن السائحين علي متن الفندق العائم حتي مدينة سوهاج .



