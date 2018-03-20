محافظ دمياط يقرر الغلق الإداري لثلاثة معامل تحاليل طبية بكفر سعد







دمياط-معتز الشربينى

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الغلق الإداري لثلاث معامل تحاليل طبية بمركز ومدينة كفر سعد لمخالفتهم شروط الترخيص والتشغيل.

حيث تقدمت مديرية الصحة إدارة الشئون الوقائية بطلب استصدار قرار غلق إداري لتلك المعامل لمخالفتهم شروط الترخيص والتشغيل وعدم تفعيل منظومة النفايات الخطرة.

وبناء عليه وجه المحافظ للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرسعد باتخاذ الإجراءات القانونية بتنفيذ قرار الغلق وفصل المرافق كلا فيما يخصه.

كما قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط تشكيل لجنة لبحث إمكانية تعديل خط التنظيم بشارع عبد الوهاب بمدينة فارسكور برئاسة مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط على أن تكون مهمة اللجنة النزول على الطبيعة ورفع الوضع الراهن وبيان مدى تنفيذ خط التنظيم بشارع عبد الوهاب بمدينة فارسكور وتحديد إمكانية تعديلها وذلك بناء على الشكوى المقدمة من أحد المواطنين.