محافظ دمياط: مشروعين لإعادة تصميم شبكة المياه والكهرباء بالمستشفى التخصصى







دمياط معتز الشربينى

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ،عن بدء تنفيذ مشروع إعادة تصميم شبكة المياه داخل المستشفى التخصصي بالكامل، وتعديلها بما يحقق وجود مياه بشكل دائم داخل كافة الغرف والأقسام بالمستشفى ، وبما يضمن تقليل إهدار المياه داخل المستشفى .



كما وجه المحافظ تعليماته للمهندس محمد عسل رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ،بصيانة كافة خزانات المستشفى، والتأكد من العمل بهم يتم على كفاءة عالية ، كذلك رفع كفاءة العدادات وتجربتها تجربة حية ، على ان يتم الانتهاء من الاعمال 20 أبريل المقبل .

كما قرر المحافظ تنفيذ مشروع إنشاء لوحة توزيع جديدة للمستشفى ،تضمن تواجد التيار الكهربائي بشكل متواصل دون انقطاع، نظرا لتوفير 3 مصادر الكهرباء فى حال انقطاع التيار من مصدر يتم العمل بالمصدرين الآخرين ، على أن يتم الانتهاء من الأعمال نهاية أبريل المقبل .

ووجه المحافظ تعليماته لمديرة الإدارة الهندسية لمديرية الصحة، بعمل صيانة شاملة لكافة المرافق الصحية بالمستشفى ، وكلف دكتور أحمد البلتاجي مدير عام المستشفى التخصصي بمتابعة التنفيذ وتقديم تقرير أسبوعي فى حالة حدوث قصور فى التنفيذ ، بالإضافة إلى تكليف مدير إدارة التخطيط لمديرية الصحة بتوفير التمويل اللازم لإتمام المشروعات.