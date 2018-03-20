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محافظ دمياط: إنشاء 5 عمارات إسكان اقتصادى بكفر سعد

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:42 م
محافظ دمياط: إنشاء 5 عمارات إسكان اقتصادى بكفر سعد الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط





دمياط- معتز الشربينى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، عن إنشاء عدد 5 عمارات إسكان اقتصادى بكفر سعد بقطعة الأرض المواجهة لمجلس المدينة "أرض الحبال"، على أن يتم الإنشاء من صندوق الإسكان الاقتصادى، بالإضافة إلى ما يتم إنشائه من وحدات الإسكان الاجتماعى، جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع حازم حواس رئيس مركز ومدينة كفر سعد.

 

كما عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اجتماعا بمديرى إدارات الشئون القانونية بالمحافظة بمختلف مراكزها، ومدير الموارد البشرية، وذلك لمناقشة بعض المشكلات والقضايا القانونية المطروحة الفترة الحالية، حيث وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تحصيل المتأخرات وتحصيل المديونيات، وناقش آلية تطبيق القانون واللوائح التنفيذية بالموضوعات المطروحة، كما ناقش بعض الموضوعات الخاصة بقبول تظلمات العاملين بالمحافظة ومختلف المديريات.

 


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