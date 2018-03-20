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محافظ بورسعيد يفتتح المعرض الختامى للاقتصاد المنزلى والتربية الزراعية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:14 م
محافظ بورسعيد يفتتح المعرض الختامى للاقتصاد المنزلى والتربية الزراعية جانب من الافتتاح





بورسعيد - محمد عزام
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افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، المعرض الختامي لأنشطة الاقتصاد المنزلي والزراعي لمراحل التعليم المختلفة، بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات.
 
وتفقد المحافظ، على هامش الافتتاح جميع أقسام المعرض الذى ضم منتجات مختلفة، مشيدا بابتكارات ومنتجات الطلاب التي شاهدها خلال جولته بالمعرض.
 
وانقسم المعرض إلى قسمين،الأول للاقتصاد المنزلى ويضم المفروشات والمنتجات اليدوية، بالإضافة الى قسم التربية الزراعية والذى يحتوى على المنتجات الزراعية والمأكولات المنتجة بالمدارس التى شاركت ومثلت كافة مراحل التعليم العام ببورسعيد.
 
وشدد محافظ بورسعيد على أهمية الأنشطة الطلابية في اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها، وكذلك بناء شخصيتهم بصورة سليمة، مطالبا بمزيد من الاهتمام بها كونها جزء هام من العملية التعليمية.
 
 

 


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