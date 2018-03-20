محافظ بنى سويف يفتتح اليوم إعادة إعمار قرية إبراهيم نجيب

محافظ بنى سويف يفتتح اليوم إعادة إعمار قرية إبراهيم نجيبالثلاثاء، 20 مارس 2018 03:00 ص
المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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يفتتح المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، اليوم الثلاثاء وقيادات جمعية الأورمان إعادة إعمار قرية إبراهيم نجيب التابعة لمركز أهناسيا غرب بنى سويف.
ويشهد المحافظ وقيادات جمعية الأورمان احتفالية إعادة تعمير قرية إبراهيم نجيب بإعادة تأهيل 37 منزلا وتسليم 24 مشروعا صغيرا وتسليم مساعدات زواج لـ24 فتاة يتيمة.
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