محافظ بنى سويف يداعب براعم مركز شباب: مين فيكم "الفرود"الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:29 م
المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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داعب المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، براعم مدرسة كرة القدم بمركز شباب سدمنت الجبل التابعة لمركز اهناسيا غرب بنى سويف قائلا " مين اكثر واحد عنده مهاره .. فين الفرود محتاجينة "
وطالب محافظ بنى سويف من مدرب مدرسة البراعم باحضار افضل البراعم اصحاب المهارة الكروية لمشاهدتها " محتاجين لاعبين على مستوى عالى "
وافتتح المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف الثلاثاء مركز شباب سدمنت الجبل بمركز اهناسيا غرب محافظة بنى سويف بعد تطويره .
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