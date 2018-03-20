محافظ بنى سويف : تسليم 24 قرض حسن لأصحاب المشروعات الصغيرة







بنى سويف أيمن لطفى

سلم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف 24 قرض حسن لأصحاب المشروعات الصغيرة بقرية ابراهيم نجيب بمركز اهناسيا غرب بنى سويف بواقع 7 آلاف جنيه بإجمالى مبلغ 168 ألف جنيهاً، و24 مساعدة زواج للفتيات اليتيمات بمبالغ تتراوح ما بين 7 إلى 10 آلاف جنيه بإجمالى 213 ألف جنيهاً، كما سلم مفاتيح 37 منزلا اعيد اعمارها لاصحابها .

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم مشروع إعادة إعمار منازل بالقرية ،والذي نفذته جمعية الأورمان ضمن البروتوكول الموقع بين الجمعية و شركة بيتا ايجيبت، لتطوير عدد من القرى من خلال تحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية ، وفي اطار تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطن ، بحضور عضوى مجلس النواب(على بدر، ومحمد كساب) ،والمهندس علاء فكري رئيس شركة بيتا ايجيبت ،ممدوح عباس رئيس المدينة ،أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن ، فضلاً عن : ضياء أنور ، ممدوح حلمى مديري مشروعات الجمعية ببني سويف

وتفقد المحافظ خلال جولته المنازل بعد تطويرها وتضمنت أعمال التطوير إعادة تأهيل المنازل من حيث تعريش الأسقف، وتركيب الأبواب والنوافذ ووصلات داخلية للمرافق من مياه وكهرباء ومحارة المنزل من الداخل والخارج، ودهانات وتركيب بلاط وسيراميك للأرضيات والحوائط، فضلاً عن تركيب 15 عداد مياه و15 عداد كهرباء (بالمجان)لبعض منازل الأسر الأولى بالرعاية بالقرية

وأعرب المحافظ عن سعادته الكبيرة بمشاركة الأهالي فرحتهم بمنازلهم الجديدة ، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية الأورمان في تنمية المجتمع السويفي والشراكات التي تعقدها مع شركاء التنمية الأخرين مثل شركة بيتا ايجبت ، مشيرا إلى أن سعادة ورضا المواطن هي الغاية الأساسية لمجهودات الحكومة،لافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية باعتبارها مفتاح التطور والانجاز وهى النهج الذى دعا إليه الرئيس السيسى لتكاتف وتضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية لخدمة المجتمع .

وأشارالمحافظ إلى النجاح الذي حققته بني سويف في هذا المجال في الفترة الأخيرة،خاصة في تحقيق التناغم والتضافر بين كافة الجهود وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأنشطة التنموية التي يقوم بها المجتمع المدني، حيث وصلت قيمة المشاركة المجتمعية خلال عامي 2016- 2017 إلى أكثر من 400 مليون جنيه وهو مايعد مساههمة قوية للمجتمع المدني في تحقيق التنمية على أرض بني سويف.

وتحدث المحافظ للمواطنين عن أهمية تواجدهم بنسب مشاركة كبيرة أمام صناديق الانتخاب لإظهار الشكل الحضاري اللائق بمكانة مصر ، مؤكدا على أهمية أن نشارك جميعا في استكمال مشوار التنمية الذي بذلت وتبذل فيه الدولة المصرية الغالي والثمين ، مشيرا إلى أن مشروع اليوم وغيره من المشروعات جاءت كثمرة لجهود كبيرة والإستقرار والأمان الذي نعيش فيها جميعا ، وأنه في القريب العاجل سيقطف المواطن البسيط ثمار المشروعات العملاقة المنفذة والجاري تنفيذها ، والتي وضعت مصر على الخريطة التنموية والاستثمارية الدولية.

ومن ناحيته أوضح المهندس علاء فكري رئيس شركة بيتا ايجيبت أن الافتتاح الذي نشهده اليوم يعتبر ثمار البروتوكول الذي تم توقيعه في يونيه2017 مع الأورمان بقيمة 10 مليون جنيه والذي يستهدف تنمية مجموعة من القري الأشد احتياجا لتوفير سبل العيش الكريم للفئات الفقيرة، حيث سبق وان تم افتتاح اعمار 40منزلا بقرية الرمحي في سمسطا في شهر سبتمبر من العام الماضي ليصل اجمالي ما تم تطويره من منازل إلى 77 منزلاً بالقرى الأكثر احتياجا وذلك في اطار إلتزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية تجاه أهألينا البسطاء في هذه القري من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني الجادة والفعالة في هذا المجال لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجا في أفضل صورة ممكنة.