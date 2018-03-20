محافظ بنى سويف: المشاركة المجتمعية بلغت 400 مليون جنيه خلال عامين







بنى سويف أيمن لطفى

أكد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف،على أن المشاركة المجتمعية فى خدمة المجتمع، وصلت إلى 400 مليون جنيهاً، وذلك خلال العامين الماضيين، وهو ما يعد رقما كبيرا وقياسيا، وذلك نتيجة التوجه العام للدولة لتفعيل دور المشاركة المجتمعية والتنافس الكبير من المجتمع المدني في تحقيق التنمية تحت شعار المسؤولية المجتمعية.

وتابع المحافظ قائلاً فى بيان له، اليوم، أن مصر بدأت مشوار التنمية، وبدأ الشعب المصرى بالفعل في قطف ثماره، حيث أن فترة البناء نحو مصر الحديثة تسير بخطى سريعة ومتلاحقة، والشاهد على ذلك المشروعات العملاقة التنموية المنفذة فى كل المجالات، والتي انعكست بشكل أسرع على المستوى الاجتماعى، خاصة في مجالات فرص العمل، وفتح آفاق جديدة نحو الاستثمار في ظل نعمة الأمن والاستقرار التي يحيا فيها الوطن والمواطن ، حيث ضحى ويضحى في سبيل ذلك أبطال مصر من القوات المسلحة والشرطة

وأشار المحافظ إلى أنه يجب أن نحافظ على ما حققناه جميعاً في فترة وجيزة خلال الأربع سنوات الماضية ، وأن تستكمل الدولة مسيرة التنمية رغم التحديات الصعبة التي واجهت وتواجه القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ، مشدداً على دور شباب مصر في استكمال مشوار البناء والتقدم نحو الريادة الإقليمية والمكانة الدولية اللائقة

جاء ذلك على هامش مشاركته في فاعليات اللقاء الفكري الذي نظمته جامعة بني سويف بالتعاون مع منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية تحت عنوان(مصر التي نحلم بها) بمقر الجامعة، بحضور الدكتور القس أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ،والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب

وحضر اللقاء عدد كبير من طلاب وأساتذة الجامعة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأعضاء مجلس النواب ، وممثلين عن الشباب والمرأة ، والإعلاميين من مراسلي الصحف والمواقع الإخبارية والتليفزيون المصري والفضائيات المصرية ،فضلاً عن تواجد العديد من المسؤولين التنفيذيين في عدد من المجالات الحيوية

حيث أشار محافظ بني سويف إلى أن بني سويف بالفعل بدأت تخطو خطوات عملية نحو النهوض بالمجتمع من خلال مبادرات رائدة وطموحة ينفذها الشباب بقيادة المسجد والكتيسة ، والتي تمثل نموذجاً عملياً نحو مصر التي نحلم بها في كل القطاعات والمجالات ، داعياً إلى المزيد من المشاركة الشبابية من أبناء المحافظة

وتناول الدكتور القس ذكي أندريه في حديثه أهم المحاور والجوانب الهامة التي يجب أن نحققها جميعاً في مصر التي نحلم بها ، مشيراً إلى النماذج العملية الرائدة في تحقيق التنمية الشاملة وانطلاقها من القرية ، والتي علم بها في محافظة بني سويف تحت قيادة المحافظ المهندس شريف حبيب ، مؤكداً على استعداد الهيئة الكامل في دعم هذه الجهود النوعية التي تشترك فيها مؤسسات المجتمع المدني والمسجد والكنيسة

وأشار الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة في إجابته على سؤال حول آليات التعاون بين الجامعة والجهاز التنفيذي والمجتمع المدني في النهوض بالمجتمع السويفي ، مؤكداً على أن هذه الفترة في ظل تواجد محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب ، تشهد تعاوناً مثمراً وواضحاً في شتى ، وأنه بالفعل أصبحت الجامعة هي بيت الخبرة للدفع بخطة الدولة التنموية

ومن جانبه عقب الدكتور أسامة العبد على بعض المناقشات والأسئلة التي وردت خلال الندوة ، موضحاً على أهمية العمل والتضافر ، وأن نضع أيدينا جميعاً في يد بعض من أجل الوطن ورخاء المجتمع ، والذي يمثل الركن الأساسي في مواجهة التطرف والإرهاب الذي يمثل تحدياً كبيراً أمامنا جميعاً ، مطالباً الشباب بالبعد كل البعد عن الأفكار الهدامة والمغلوطة التي ينشرها أهل الشر والإرهاب الذين لايريدون للوطن الخير.