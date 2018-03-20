محافظ بنى سويف: المحافظة ستكون الأكثر مشاركة فى الانتخابات الرئاسية

محافظ بنى سويف: المحافظة ستكون الأكثر مشاركة فى الانتخابات الرئاسيةالثلاثاء، 20 مارس 2018 01:42 م
المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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أكد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، أنه على يقين أن تكون بنى سويف من أكثر المحافظات فى المشاركة بالانتخابات الرئاسية الأسبوع القادم.
وأضاف محافظ بنى خلال كلمته فى مؤتمر "مصر التى نحلم بها"، أنه من الضرورى إقامة تلك المؤتمرات، مشيراً إلى ضرورة تفعيل المبادرة على الواقع من خلال إقامة العديد من اللقاءات، يتم خلالها مناقشة الموضوعات التى من خلالها نستطيع الوصول إلى عنوان هذا المؤتمر.
وكان اللقاء الفكرى الذى تنظمه جامعة بنى سويف بالتعاون مع منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بعنوان "مصر التى نحلم بها" انطلق منذ قليل بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بنى ىسويف، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور القس أندرية ذكى رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.
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