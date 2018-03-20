محافظ القليوبية: المشاركة فى الانتخابات تعنى المطالبة بحقوق المواطنين







القليوبية - نيفين طه

قال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، إن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية والانتخابات تعنى المطالبة بحقوق الموطنين والحفاظ عليها، وخاصة الشباب مالكى المستقبل والمنوط بهم المحافظة على حقهم الدستورى، والذى لا يقل عن دور الجنود فى ميدان المعركة علي جبهة سيناء من يتطلب منهم أن يحافظوا علي الجبهة الداخلية من خلال المشاركة الفاعلة فى الانتخابات.

وأضاف المحافظ، أن المشاركة في الانتخابات حق يجب أن يتمسك به كل شاب وفتاة لحماية الوطن من المؤمرات التي تحاك له، وحتي نثبت أن المصريين لديهم عزيمة وإصرار لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم في مصر التي بدأت طريق البناء والتعمير رغم الصعوبات والظروف الصعبة وأنف الحاقدين.

وأوضح المحافظ "كلي ثقة أن مصر ستلقن العالم درسا في الوطنية والمواطنة والنجاح للخروج بالانتخابات الرئاسية في أحسن صورة" .

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ القليوبية، بندوة الدور الوطني للطلاب في الإستحقاقات الدستورية" التي نظمتها جامعة بنها اليوم الثلاثاء ، بحضور المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات الرئاسية، والدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، وأعضاء الهيئة الوطنية المستشارين أحمد عبود وفارس فاو ومحمد أبوضيف وخالد عراق، ونواب البرلمان مصطفي كمال الدين حسين وسولاف درويش واللواء محمد أبو زيد، ونواب رئيس جامعة بنها، وعمداء وطلاب الكليات المختلفة.

وقال الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، إن الجامعة نجحت في تنظيم عدد من الحوارات والندوات لتشجيع الشباب والطلاب علي المشاركة في الانتخابات، ونظمت مسيرة كبرى شارك فيها 20 ألف طالب وطالبة لمساندة الجيش والشرطة في إطار حرص الجامعة علي تعزيز قيم المشاركة الديمقراطية والانتماء بين الشباب الذين يمثلون 70% من المجتمع المصري، فهم أهم الفئات التي يجب أن يكون لها مشاركة فاعلة في صنع القرار لأن العزوف بالنسبة لهم يمثل خسارة هذه النسبة في تقرير مصير الوطن .

وأضاف أن الخروج أيام الانتخابات في 26 و27 و28 مارس سيكون تعبيرا من شباب ومواطني مصر لحبهم لوطنهم، مشيرا إلى أن كل الإنجازات التي تتم علي أرض مصر هي نتاج نصر ووحدة وكرامة ووفاق الشعب المصري، وأضاف رئيس الجامعة أنه لامجال للتقليل من قيمة الإنجازات حتي بعد أن تحولت مصر إلي وطن ينطلق.

وأوضح القاضي أن التنازل عن الحق الدستوري وعدم الإدلاء بالأصوات في الإنتخابات أمر خطي،ر وقال "خليكوا واعيين واخرجوا للمشاركة دون توجيه لتحقيق أحلام وطموحات المصريين".