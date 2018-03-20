محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات اليوم ويفتتح حديقة الميريلاند

محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات اليوم ويفتتح حديقة الميريلاندالثلاثاء، 20 مارس 2018 07:00 ص
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
تنظم محافظة القاهرة، إحتفالية لتكريم الأمهات المثاليات، ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.
وفى سياق آخر، يفتتح محافظ القاهرة اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من تطوير حديقة الميريلاند بمصر الجديدة، بتكلفة 38 مليون جنيه تقريبا.
إضافة تعليق
مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم
"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة