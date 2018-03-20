محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات اليوم ويفتتح حديقة الميريلاند







كتب سيد الخلفاوى

تنظم محافظة القاهرة، إحتفالية لتكريم الأمهات المثاليات، ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وفى سياق آخر، يفتتح محافظ القاهرة اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من تطوير حديقة الميريلاند بمصر الجديدة، بتكلفة 38 مليون جنيه تقريبا.