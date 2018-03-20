محافظ القاهرة: الأم المصرية قدمت مثلا رائعا للفداء والتضحية (صور)

عبر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، عن سعادته بتواجده وسط أمهات محافظة القاهرة المثاليات، قائلا : لما دخلت القاعة شممت رائحة الجنة، ووجودكم هنا تشريف لنا، مشيرا إلى أن الأم المصرية ضربت مثلا رائعا فى التحمل والصبر والكفاح.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال احتفالية المحافظة لتكريم الأمهات المثاليات، المقامة الآن بديوان المحافظة: أن تكريم عدد من أمهات محافظة القاهرة لا يعنى أن بقية الأمهات لا يستحققن التكريم ولكن هذه أمثلة، وكل أم فعلت شئ مميز يفتخر به، لافتا إلى أن الأم المصرية قدمت شهداء، وبدلا من البكاء عليهم ظلت تحكى بطولاتهم بكل فخر .

يشارك فى احتفالية تكريم الأمهات المثاليات المقامة الآن بديوان عام محافظة القاهرة، اللواء محمد أيمن عبد التواب ، وجيهان عبد الرحمن نائبى المحافظ، وعدد من قيادات المحافظة ورؤساء الجمعيات الأهلية .