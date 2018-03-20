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محافظ الفيوم: 400 طفل مصاب بالسكر فى الفيوم يتم علاجهم بالتأمين الصحى

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:44 م
محافظ الفيوم: 400 طفل مصاب بالسكر فى الفيوم يتم علاجهم بالتأمين الصحى الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم





كتبت أمل علام
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كشف الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم خلال مبادرة "كيدز" للتوعية والوقاية من مرض السكر، التى أطلقتها إحدى شركات الأدوية اليوم للتوعية بمرض السكر بمركز أبشواى بمحافظة الفيوم بمدرسة الطماوى، أن الهدف هو التوعية بمرض السكر، موضحا أنه طلب الإحصائيات للأطفال الذين يحصلون على علاجهم من التأمين الصحى، واتضح أن هناك 400 طفل يتم علاجهم من مرض السكر من خلال التأمين الصحى، موضحا أنه مع زيادة نمط الحياة غير الصحى، وعدم ممارسة الرياضة، فمن المتوقع أن تزيد النسبة فى السنوات المقبلة اذا لم يتم التوعية بخطورة مرض السكر.

وقال محافظ الفيوم: مستعدون لتقديم كل التسهيلات لكى يمارس المرضى الذين يعانون من السكر حياتهم بشكل طبيعى.

 

من جانبها قالت الدكتورة منى سالم أستاذ الباطنة وسكر الأطفال، رئيس الجمعية المصرية لمرض السكرى والغدد الصماء، إن الخطة تشمل 66 مدرسة، وتهدف لتوعية 6000 طفل، و8000 من أولياء الأمور، لافتة أن مرض السكر إذا "صاحبته" لن يؤذيك، وسنقوم بحملات فى المدارس فى القرى الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن نسبة انتشار السكر فى مصر 8 فى الألف.

 من جانبه قال الدكتور مجدى سيدهم، نائب رئيس الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، أن هناك تعاونا رائعا مشتركا للوقاية من مرض السكر.

وقالت الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم: منذ توليت مهمتى ونهتم بصحة الأطفال والمواطنين، وأشكر محافظ الفيوم وأتمنى أن تزدهر صحة الأطفال فى الفيوم.

وأضاف الدكتور عادل عبد المنعم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إننا فاتحين مدارسنا للوقاية من مرض السكر، وهناك 12 مدرسة سيتم التوعية فيها بمركزى أبشواى ويوسف الصديق.

 


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